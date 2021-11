Bayerns Ministerpräsident verkündet verschärfte Corona-Maßnahmen. (www.imago-images.de)

Kultur- und Sportveranstaltungen werden nur noch mit einer Auslastung von maximal 25 Prozent an Zuschauern und 2G-plus-Regel erlaubt. In Landkreisen mit einer Inzidenz von 1.000 werde es einen umfassenden Lockdown geben, erklärte der CSU-Politiker. Dort gebe es nur ganz wenige Ausnahmen für Schulen, Kitas und den Handel. Außerdem werde in Bayern die epidemische Lage verlängert. Diese erlaube das Vorgehen der Regierung. Das Corona-Drama setze sich fort, sagte Söder. Die Lage in den Kliniken sei katastrophal. 90 Prozent der Patientinnen und Patienten seien ungeimpft. Der Ministerpräsident appellierte noch einmal eindringlich an die Bevölkerung, sich impfen zu lassen. Impfungen seien der einzige Weg aus der Pandemie.

Die Beschlüsse des Kabinetts sollen am Dienstag in den Landtag eingebracht werden.

Diese Nachricht wurde am 19.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.