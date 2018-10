Nach der Landtagswahl in Bayern liegt das vorläufige amtliche Endergebnis vor. Demnach steht fest, dass auch die FDP im Landtag in München vertreten sein wird. Die Freien Demokraten, die bis in die Nacht um den Einzug bangen mussten, erreichten 5,1 Prozent der Stimmen.

Stärkste Kraft trotz Verlusten von mehr als 10 Punkten wurde die CSU mit 37,3 Prozent, gefolgt von den Grünen mit 17,5 Prozent. Die Freien Wähler erhalten 11,6, die AfD 10,2 Prozent. Die SPD verliert mehr als die Hälfte ihrer Stimmen und kommt auf 9,7 Prozent. Die Linke zieht nicht in den Landtag ein.



Die Grünen wurden in München und anderen Großstädten nach Zweitstimmen stärkste Kraft. Sie gewannen in München fünf und in Würzburg ein Direktmandat. Alle anderen Wahlkreise wurden von Kandidaten der CSU gewonnen.



Es deutet vieles auf eine Koalition der CSU mit den Freien Wählern hin. Ministerpräsident Söder sagte in München, er ziehe eine Zusammenarbeit mit den Freien Wählern und eventuell mit der FDP einem Bündnis mit den Grünen vor. Für die Freien Wähler sprach sich der Landesvorsitzende Aiwanger ebenfalls für eine Koalition mit den Christsozialen aus.