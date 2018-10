Die bayerische FDP hält nach der anstehenden Landtagswahl eine Beteiligung an Bündnissen sowohl mit als auch ohne die CSU für möglich.

Spitzenkandidat Hagen sagte der Nachrichtenagentur Reuters, man schließe nur Koalitionen mit AfD und Linkspartei aus. Neben einer Zusammenarbeit mit CSU und Freien Wählern sei auch ein Bündnis mit Grünen, SPD und Freien Wählern denkbar. Allerdings sei es sicher schwieriger, in einem Viererbündnis ausreichend Gemeinsamkeiten zu finden als zu dritt, meinte Hagen. In jedem Falle aber halte er eine Beteiligung der Freien Demokraten an der künftigen Landesregierung für besser als ein Zusammengehen von Schwarz und Grün. Umfragen sahen zuletzt die absolute Mehrheit der CSU in Bayern in Gefahr.