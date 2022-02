Covid-19 Bayern will Impfpflicht für Pflegekräfte vorerst nicht umsetzen

Bayern will die ab Mitte März vorgesehene Impfpflicht für Pflegekräfte vorerst nicht umsetzen. Das kündigte Ministerpräsident Söder nach einer CSU-Vorstandssitzung in München an. Er sei dafür, "großzügigst" vorzugehen, was de facto auf ein Aussetzen des Vollzugs hinauslaufe.

