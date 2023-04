Bayern plant zentrale Anlaufstelle für Missbrauchsopfer. (dpa / Peter Kneffel)

Betroffenenvertreter äußerten sich überrascht und erfreut. Auch von der Opposition im Landtag kam Zustimmung. Die Grünen-Politikerin Triebel lobte, dass die zuständige Sozialministerin Scharf von der CSU ihre "Blockadehaltung" endlich aufgegeben habe. Zugleich mahnte Triebel, die Stelle dürfe kein Feigenblatt sein.

Scharf hatte gestern die Planung einer Anlauf- und Lotsenstelle für Betroffene von sexuellem Missbrauch bekannt gegeben. Ziel sei es, die bestehenden Hilfsangebote zielgerichtet zu vermitteln. Missbrauch sei ein gesamtgesellschaftliches Problem. Es gehe alle an, da die Taten leider in vielen Lebensbereichen vorkämen. Um eine solche Stelle hatte es in den vergangenen Monaten rege Debatten gegeben, auch innerhalb der CSU. Scharf hatte stets betont, dass es bereits ausreichend Fachberatungsstellen in Bayern gebe.

In Nordrhein-Westfalen fordert die oppositionelle SPD die Einrichtung eines Landesbetroffenenrats zur Aufarbeitung sexueller Missbrauchsfälle. Die Partei verweist auf die zahlreichen Fälle sexualisierter Gewalt in Lügde, Bergisch Gladbach und Münster sowie innerhalb der Kirchen.

