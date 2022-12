Bayerns Justizminister, Georg Eisenreich (CSU) (Daniel Karmann/dpa)

Das sagte der CSU-Politiker im Rechtsausschusses des Bayerischen Landtags. Dadurch könnten Betroffene besser persönlich, psychologisch und rechtlich begleitet und unterstützt werden, führte ein Ministeriumssprecher gegenüber der Katholischen Nachrichten-Agentur aus. Aus der Opposition kam grundsätzlich Zustimmung. Der FDP-Politiker Fischbach sagte, eine so wichtige Aufgabe dürfe nicht nur im Zugriffsbereich der Kirche angesiedelt sein. Zudem forderte er eine Beteiligung des Staats an der Aufklärung von Straftaten. Auch die Grünen bekräftigten, die Aufarbeitung von Missbrauch im kirchlichen Raum gehöre in staatliche Hände.

Vor allem in Bayern waren die Rufe nach staatlicher Aufarbeitung zuletzt lauter geworden.

