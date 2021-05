Polen kauft als erstes Nato-Mitglied bewaffnete Drohnen aus türkischer Produktion.

Wie Verteidigungsminister Blaszczak in Warschau mitteilte, geht es um 24 Flugkörper vom Typ Bayraktar TB2. Sie hätten sich bereits in Kriegseinsätzen bewährt und sollten mit Geschossen zur Panzerabwehr bestückt werden. Der Vertrag soll demnach kommende Woche während eines Besuchs des polnischen Präsidenten Duda in der Türkei unterzeichnet werden. Die Türkei ist nach eigenen Angaben inzwischen der weltweit viertgrößte Drohnen-Hersteller. Maschinen vom Typ Bayraktar wurden bislang an Aserbaidschan, die Ukraine, Katar und Libyen verkauft. Auch Saudi-Arabien soll Interesse gezeigt haben.



Erst kürzlich hatte das Nato-Mitglied Kanada Ausfuhren für seine Drohnen-Technologie in die Türkei mit der Begründung gestoppt, die Waffen seien vom Militär Aserbaidschans im Kampf gegen Armenien um die Enklave Bergkarabach eingesetzt worden.

Diese Nachricht wurde am 23.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.