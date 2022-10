Erinnerung

Die Bayreuther Richard-Wagner-Festspiele im Jahr 1944 (picture-alliance / dpa)

Der Bund hat der Stadt demnach eine Förderung von bis zu rund 11,6 Millionen Euro zugesagt.

Zum Dokumentationszentrum der NS-Ideologiegeschichte sollen mehrere Stätten in der Stadt gehören. Unter anderem soll das frühere Wohnhaus von Houston Stewart Chamberlain (1855-1927), Schwiegersohn Richard Wagners und Vordenker von Rassismus und Antisemitismus, genutzt werden. Integriert werden soll auch die Wilhelm-Leuschner-Gedenkstätte, die an den in Bayreuth geborenen Gewerkschaftler und NS-Widerstandskämpfer Wilhelm Leuschner erinnert. Wann mit einer Eröffnung des Zentrums zu rechnen ist, lässt die Stadt offen.

Im Dunstkreis der Bayreuther Festspiele entwickelte sich zur NS-Zeit ein Gerüst aus Rassismus, Antisemitismus und völkischer Ideologie, das sich die Nationalsozialisten zunutze machten. Adolf Hitler war Verehrer der Werke Richard Wagners und oft in Bayreuth zu Gast. Wenige Städte würden so stark mit dem NS-Regime in Verbindung gebracht wie Bayreuth, hieß es kürzlich in einer Mitteilung der Kommune.