In Bayreuth haben am Abend die Richard-Wagner-Festspiele begonnen.

Nach einem Jahr Pause wegen der Corona-Pandemie startete das Festival mit einer Neuinszenierung der Oper "Der fliegende Holländer". Mit der Ukrainerin Oksana Lyniv steht zum ersten Mal in der Festspielgeschichte eine Frau am Dirigentenpult. Unter den Gästen ist auch Bundeskanzlerin Merkel. Wegen der Corona-Einschränkungen sind in diesem Jahr für jede Vorstellung nur gut 900 Zuschauer zugelassen. Normalerweise sind es knapp 2.000. Zudem müssen die Zuschauer entweder komplett geimpft, genesen oder getestet sein.

