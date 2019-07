Mit der Oper "Tannhäuser" von Richard Wagner werden heute die diesjährigen Bayreuther Festspiele eröffnet.

Die Neuinszenierung hat der Opern- und Schauspiel-Regisseur Tobias Kratzer übernommen, es ist seine erste Arbeit in Bayreuth. Zum Auftakt der Festspiele wird erneut viel Prominenz aus Politik und Gesellschaft erwartet, darunter auch Bundeskanzlerin Merkel. Am Vorabend der Eröffnung wurde in Bayreuth der langjährige Intendant Wolfgang Wagner geehrt, der in diesem Jahr seinen 100. Geburtstag gefeiert hätte.