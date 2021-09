Das britische Verteidigungsministerium hat beim Abzug aus Afghanistan einem BBC-Bericht zufolge durch eine Datenpanne mehr als 250 afghanische Übersetzer in Gefahr gebracht.

Wie der Sender berichtete, waren in einer E-Mail der Behörde an 250 Ortskräfte in Afghanistan die E-Mail-Adressen und zum Teil auch Fotos der Mitarbeiter für alle Empfänger sichtbar. Das Ministerium leitete eine Untersuchung ein und bot den Betroffenen Hilfe an. Es ist bereits der zweite Datenskandal im Verteidigungsministerium in diesem Jahr. Im Juni hatte ein Mitarbeiter sensible Unterlagen an einer Bushaltestelle vergessen.

