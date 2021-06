In Großbritannien sind laut einem Bericht der BBC geheime Unterlagen des Verteidigungsministeriums an einer Bushaltestelle gefunden worden.

In den Papieren sei es um den Vorfall vor der Krim zwischen einem britischen Kriegsschiff und Russland in der vergangenen Woche gegangen, heißt es. Ein Passant habe die fast 50 Seiten in einem durchnässten Haufen hinter einer Bushaltestelle in Kent entdeckt. Das Verteidigungsministerium bestätigte lediglich, dass ein Mitarbeiter die Papiere verloren und dies gemeldet hat.



Nach russischen Angaben war am vergangenen Mittwoch das britische Kriegsschiff HMS "Defender" bis in russische Gewässer eingedrungen und erst nach Warnschüssen beigedreht. Laut der BBC legen die nun gefundenen Dokumente nahe, dass die britische Seite mit einer Reaktion des russischen Militärs rechnete, sich aber bewusst gegen eine alternative Route entschied.

