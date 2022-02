Leichen am Straßenrand in Hayk. Erstmals seit 8 Monaten ist es einem Team der BBC wieder gelungen, Aufnahmen aus dem Kriegsgebiet zu machen. (Screenshot / BBC)

Auf Bildern der Reporterin Catherine Byaruhanga sind Leichen auf den Feldern um Hamusit in der Amhara-Region zu sehen. Die Bewohner versuchten zwar, die Menschen zu beerdigen, kämen jedoch der Geschwindigkeit, mit der hier getötet werde, nicht hinterher, heißt es. Die Aufnahmen zeigten zudem tote Soldaten unter Abdeckplanen am Straßenrand in der Stadt Hayk und verkohlte Überreste von Rebellen auf dem Weg nach Amhara. Darüber hinaus lägen Teile von zerstörten Drohnen herum, die in China, im Iran oder in der Türkei hergestellt worden seien, berichtete Byaruhanga. Diese Drohnen hätten den Regierungstruppen von Staatspräsident Abyi Ahmed geholfen, die Oberhand in diesem Krieg zu gewinnen.

UNO-Vize-Generalsekretärin macht auf "unvorstellbares" Leid der Frauen aufmerksam

Die stellvertretende UNO-Generalsekretärin Mohammed machte auf das "unvorstellbare" Leid der Frauen in der Region aufmerksam. Nach einem Besuch in den Regionen Tigray, Amhara, Afar und Somali schilderte sie einen Fall, bei dem eine Frau vor den Augen ihres Kindes vergewaltigt und anschließend von ihrem Mann und ihrer Familie verstoßen worden sei. In ihren schlimmsten Albträumen könne man sich nicht vorstellen, was mit den Frauen in Äthiopien geschehen sei.

Der bewaffnete Konflikt zwischen der äthiopischen Regierung und der Rebellengruppe TPLF in Tigray hatte im November 2020 mit einer Offensive der Armee begonnen. Seither wurden tausende Menschen getötet und mehr als zwei Millionen in die Flucht getrieben. Beiden Seiten werden schwere Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen, darunter der Einsatz sexueller Gewalt als Kriegswaffe und die Blockade humanitärer Hilfe.

Diese Nachricht wurde am 12.02.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.