Twitter hat eingeräumt, dass es personalisierte Werbung beispielsweise für Neonazis und homophobe oder essgestörte Menschen angeboten hat.

Reporter der BBC hatten testweise Anzeigen geschaltet. Dafür konnten sie ohne Schwierigkeiten Zielgruppen auswählen, die Hass und Hetze propagieren - zum Beispiel Menschen, die Interesse an Begriffen wie "transphobisch" und "schwulenfeindlich" gezeigt hatten, indem sie entsprechende Inhalte gepostet hatten oder danach suchten. Laut BBC nannte Twitter beispielsweise in der Kategorie "Neonazi" in Großbritannien eine potenzielle Reichweite von 67.000 bis 81.000 Menschen. Auch essgestörte Teenager hätten gezielt angesprochen werden können.



Personalisierte Werbung über Kategorien ist in sozialen Netzwerken nicht ungewöhnlich. So können Unternehmen gezielter Anzeigen schalten. Bei Twitter sollten diese eigentlich eingeschränkt sein, um den Missbrauch zu verhindern. Das Unternehmen bat nach Bekanntwerden der BBC-Recherche um Entschuldigung. Es habe sich um Fehler gehandelt, die korrigiert worden seien.