In Schanghai protestierten Menschen gegen die strenge Corona-Politik der chinesischen Staatsführung. (AFP / HECTOR RETAMAL)

Die BBC sei extrem besorgt über die Behandlung ihres Journalisten Ed Lawrence, der festgenommen und in Handschellen gelegt worden sei, während er über die Proteste in Schanghai berichtete, sagte ein Sprecher des britischen Senders. Lawrence sei dabei von Polizisten geschlagen und getreten worden, obwohl er als Journalist akkreditiert gewesen sei. Erst Stunden später habe man ihn wieder freigelassen. Von den chinesischen Behörden habe es keine offizielle Erklärung oder Entschuldigung für den Vorfall gegeben.

In der Volksrepublik hat die strenge Corona-Politik am Wochenende zu den größten Protesten seit Jahrzehnten geführt. Nicht nur in Schanghai, auch in der Hauptstadt Peking und anderen Millionenstädten gingen Demonstranten zu Hunderten auf die Straßen.

Diese Nachricht wurde am 28.11.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.