Das Funkhaus der BBC in London. (imago / ZUMA Wire)

Der Schritt diene der Einsparung und einer Stärkung der digitalen Kanäle, teilte die öffentlich-rechtliche Sendergruppe in London mit. Einige klassische Programme werden im Zuge dessen abgeschafft. So werde es nur noch einen einzigen Rund-um-die-Uhr-Nachrichtensender für Großbritannien und den Rest der Welt geben, hieß es. Durch die Umstrukturierung sollen umgerechnet fast 600 Millionen Euro jährlich eingespart werden. Ein Teil des Geldes wird genutzt, um die Finanzierungslücke zu schließen, die durch den Beschluss der konservativen Regierung von Premierminister Johnson zum Einfrieren der TV-Gebühren entstanden ist. Die BBC kündigte für die kommenden Monaten weitere Maßnahmen an.

Diese Nachricht wurde am 27.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.