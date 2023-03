Nach Lineker-Suspendierung

Gary Lineker im Jahr 2021 (IMAGO / PA Images / IMAGO / Ian Walton)

Erneut fielen Sendungen aus oder wurden - mangels Moderatoren - unkommentiert ausgestrahlt. Der frühere Spitzenfußballer Lineker hatte auf Twitter die britische Asyl-Politik kritisiert und Regierungsvertretern eine Wortwahl ähnlich jener aus der NS-Zeit vorgeworfen. Daraufhin suspendierte ihn der Generaldirektor des öffentlich-rechtlichen Senders, Davie. In einem Interview kündigte Davie inzwischen an, Lineker in Kürze wieder zu beschäftigen zu wollen.

Der Sender steht seit längerem in der Kritik, durch regierungsnahe Führungskräfte in Schlüsselpositionen in seiner Unabhängigkeit eingeschränkt zu werden. Konservative Politiker beklagen wiederum eine Linkslastigkeit in der BBC-Berichterstattung. Im Gegensatz zum deutschen öffentlich-rechtlichen System untersteht die BBC direkt dem britischen Kulturministerium.

