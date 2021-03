Die Wirtschaft teste, das sei eine gute Nachricht, sagte Steffen Kampeter, Hauptgeschäftsführer der Bundesvereinigung Deutscher Arbeitgeberverbände zu Corona-Tests in Betrieben. Man habe in den vergangenen Wochen große Erfolge erzielt, das noch übrige Fünftel zu motivieren zu testen. Kampeter geht davon aus, dass insbesondere im Bereich der Industrie bis Ostern nahezu vollständig getestet werde. Auch geht er davon aus, dass Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die sich nicht im Homeoffice befinden, ein Testangebot erhalten.

Testangebot ja - Testpflicht nein

"Wir machen ein pragmatisches Testangebot, das die Beschäftigten annehmen können. Sie müssen sich nicht testen lassen, es gibt keine Testpflicht, dazu hat sich die Politik nicht durchringen wollen oder können, ich glaube, das ist auch vernünftig so", sagte Kampeter weiter.

Kostenlose Schnelltests und Selbsttests in den Supermärkten – es gibt viele verschiedene Tests für CARS-CoV2. Welche Tests sind auf dem Markt, was kosten sie und wo kann man sich testen lassen? Die Tests unterscheiden sich in ihrer Anwendung, Dauer und Aussagekraft deutlich. Ein Überblick.

Der BDA-Hauptgeschäftsführer räumte im Dlf-Interview aber auch ein: Bei kleineren und mittleren Unternehmen gebe es Beschaffungsprobleme, in großen Unternehmen dagegen eher Durchführungsprobleme. "Das, was wir beeinflussen können, das haben wir im Griff", sagte Kampeter.

Tests in der Wirtschaft: Man mache, was man könne

BDA-Hauptgeschäftsführer Steffen Kampeter (imago / Metodi Popow)Mit Blick auf die Diskussion über eine mögliche Verpflichtung der Betriebe zum Testen wies er die Kritik von Seiten der Politik zurück. "Die Wirtschaft testet, die Wirtschaft hat keinen Mangel an Enthusiasmus, die Politik möglicherweise einen Mangel an Wahrnehmung", betonte Steffen Kampeter im Dlf. Man mache, was man könne. Kampeter kritisierte, dass die Politik "eine Ersatzhandlung an den Unternehmen vornehmen will, um Handlungsfähigkeit zu zeigen, weil es mit den Umfragen nicht so läuft, weil die Bevölkerung unzufrieden ist."

"Ich glaube nicht, dass die Misstrauensbekundungen der Bevölkerung gegenüber der Regierung durch eine Misstrauenserklärung gegenüber den Arbeitgebern beantwortet werden soll", sagte Steffen Kampeter. Er sprach sich zudem gegen Einschränkungen in der Produktion im Rahmen eines Lockdowns aus. "Deutschland, in den Lockdown zu schicken, wenn es denn ein totaler Lockdown sein soll, wäre weder verhältnismässig noch sinnvoll - das hilft in der Pandemie nicht."