Der Vorsitzende der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, Kramer, ist im Amt bestätigt worden.

Er wurde für zwei weitere Jahre wiedergewählt, wie die Organisation am Abend in Berlin mitteilte. Kramer ist seit 2013 im Amt.



Heute findet in der Bundeshauptstadt der Arbeitgebertag statt. Erwartet werden auch Bundeskanzlerin Merkel und ihr Stellvertreter Scholz sowie weitere Spitzenpolitiker.