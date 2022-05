Vor Modi-Besuch

Der Bundesverband der Deutschen Industrie hofft auf ein Handelsabkommen mit Indien. (dpa / Soeren Stache)

Indiens neutrale Haltung erschwere die wirtschaftliche und politische Zusammenarbeit, sagte BDI-Hauptgeschäftsführungs-Mitglied Niedermark. Der Westen müsse damit rechnen, dass sich Indien in einer mehr und mehr bipolaren Weltordnung keinem Lager zuordnen werde. Es sei aber sowohl für Deutschland und die EU als auch für Indien wichtig, die ökonomische Abhängigkeit von Russland zu reduzieren. Niedermark sprach sich für ein Handelsabkommen zwischen der EU und Indien aus. Zuvor hatte bereits der Maschinenbauverband VDMA eine Senkung der indischen Industriezölle gefordert. Am Nachmittag finden in Berlin deutsch-indische Regierungskonsultationen statt.

