BDI-Präsident Siegfried Russwurm (Archivbild). (dpa/Bernd von Jutrczenka)

Russwurm sagte den Zeitungen der "Funke-Mediengruppe", sein Appell sei, jetzt schon die Gasverstromung zu stoppen und sofort Kohlekraftwerke aus der Reserve zu holen. Wenn sich die Versorgungslage im Sommer tatsächlich so schwierig entwickele, wie es aktuell wahrgenommen werde, müsse man diese Option jetzt sofort ziehen, ergänzte der BDI-Präsident. Ob Deutschland jetzt oder dann im Winter mehr Kohle verstrome, sei für die CO2-Emissionen nicht erheblich. Aber so sichere man sich zumindest höhere Füllstände in den Gasspeichern. Russwurm sprach von kurzfristigen Überbrückungsmaßnahmen zur Sicherung der Energieversorgung.

Die Bundesnetzagentur bezeichnete gestern in ihrem täglichen Bericht zur Gasversorgung die Lage als angespannt. Der russische Gazprom-Konzern hatte die Liefermenge durch die Pipeline Nord Stream 1 zuletzt deutlich gedrosselt.

Diese Nachricht wurde am 18.06.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.