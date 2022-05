"Xinjiang Police Files"

Siegfried Russwurm, Präsident vom Bundesverband der Deutschen Industrie BDI (picture alliance/dpa/Julian Stratenschulte)

Russwurm sagte im Deutschlandfunk (Audio-Link), die Unternehmen vor Ort müssten selbst überprüfen, wo Menschenrechte in der eigenen Lieferkette verletzt würden, und daraus Konsequenzen ziehen. Würde man nur mit liberalen Demokratien Geschäfte machen, wäre die Welt für Deutschland bald ziemlich eng, sagte Russwurm weiter. Deutsche Unternehmen könnten außerdem in schwierigen Regionen ein positiven Zeichen setzen.

Hintergrund der Debatte über Sanktionen sind neue Berichte über die Unterdrückung der muslimischen Minderheit der Uiguren in China. In der Provinz Xinjiang werden nach Angaben von Menschrechtlern Hunderttausende in Umerziehungslagern festgehalten.

