Der Handelskonflikt zwischen China und den USA führt nach Einschätzung des Bundesverbands der Deutschen Industrie auch hierzulande zu Verunsicherung. Sein Verband habe die Prognose zum Wirtschaftswachstum um einen Viertelprozentpunkt nach unten korrigiert - auf nun 2,0 Prozent, sagte BDI-Präsident Kempf im Deutschlandfunk. Bei der Exportquote gehe man nur noch von 3,5 Prozent aus. Bisher waren es fünf Prozent.

Kempf warnte, eine weitere Eskalation würde Europa und insbesondere die exportstarke Industrie in Deutschland hart treffen. Zwar sei Kritik an den Handelspraktiken Chinas in Teilen durchaus berechtigt, betonte der Verbandschef. Änderungen mit dem Recht des Stärkeren durchzusetzen, halte er aber nicht für richtig.



Chinas Regierung stellte heute klar, dass ein neuer Versuch zur Lösung des Streits vom Verhalten der USA abhängig sei. Es sei schwierig, die Gespräche fortzusetzen, wenn die Vereinigten Staaten China ein Messer an den Hals hielten, sagte der stellvertretende Handelsminister Shouwen. Ein Handelskrieg müsse verhindert werden, er rücke aber näher.



Gestern hatten die beiden größten Wirtschaftsmächte ihren Streit abermals verschärft.