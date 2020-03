Karla Borger ist eine der besten deutschen Beachvolleyballerinnen und befindet sich zurzeit mit der Nationalmannschaft in Kalifornien. Das Team habe aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus in den USA entschieden, ein wichtiges Turnier in Mexiko abzusagen. "Auch wenn das bedeuten könnte, dass uns noch wichtige Punkte für die Qualifikation für die Olympischen Spiele durch die Lappen gehen", bedauert Borger.

Kritik am Internationalen Verband

Kritik gibt es deshalb für den Internationalen Verband, der das Turnier bisher nicht abgesagt hat. "Der Deutsche Volleyball-Verband hat uns nahegelegt, nach Hause zu reisen." Das werde man jetzt auch tun, sagt Borger. "Auch wenn unser Leben Sport ist, gibt es gerade wichtigeres. Die Gesundheit steht da an erster Stelle."

"Wichtig, gemeinschaftlich zu handeln"

Mit Blick auf die Olympia-Vorbereitung sei die Entscheidung aber nicht leicht gefallen. Aber: "Es ist jetzt einfach wichtig, gemeinschaftlich zu handeln." Borger hofft, dass Olympia "die erste Veranstaltung sein wird, wo die Welt wieder zusammentrifft. Wenn es nicht dazu kommen sollte, hat das einen Grund, dann werden wir das alle hinnehmen." Deshalb wünscht sie sich schnell Klarheit von den Verantwortlichen. "Wir wollen uns natürlich auch auf kommende Turniere vorbereiten."