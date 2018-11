Das Bundesverfassungsgericht hat eine Kürzung der Beamtenbesoldung in Baden-Württemberg für nichtig erklärt.

Das Land hatte die Bezahlung für einen Teil der Beamten und Richter deutlich abgesenkt und dies mit Sparzwängen begründet. Die Karlsruher Richter erklärten dazu, Beamte seien nicht dazu verpflichtet, stärker als andere zur Konsolidierung öffentlicher Haushalte beizutragen. Eine Einschränkung der Besoldung komme nur in Ausnahmesituationen und als Teil eines umfassenden Sparkonzepts in Betracht. Ein solches Konzept fehle jedoch in Baden-Württemberg.



In ähnlich gelagerten Fällen aus Niedersachsen und dem Saarland, die ebenfalls dem Bundesverfassungsgericht vorliegen, stehen die Entscheidungen noch aus.



Az. 2 BvL 2/17