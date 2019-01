Der Deutsche Beamtenbund fordert massive Investitionen in den öffentlichen Dienst.

Der DBB-Vorsitzende Silberbach sagte bei der Jahrestagung seiner Vereinigung in Köln, jeder Bürger müsse sich darauf verlassen können, dass der öffentliche Dienst überall in Deutschland gleich gut für ihn da sei. Silberbach betonte, derzeit glaubten die Menschen nicht mehr, dass der Staat, Regierende und Parteien in der Lage seien, die Probleme zu lösen.



Der parlamentarische Staatssekretär im Innenministerium, Mayer, kündigte ebenfalls in Köln höhere Zulagen für Bundesbeamte an. Ein geplantes Gesetz zur Beamtenbesoldung sehe zum Beispiel eine deutliche Erhöhung der Polizeizulage vor. Eine nochmals höhere Zulage solle es für Bundespolizisten geben, die Abschiebeflüge begleiteten.



Die Gewerkschaft der Polizei hatte heute die hohe Zahl von schätzungsweise 22 Millionen Überstunden beklagt. Grund dafür sind laut GdP Dauereinsätze bei Großdemonstrationen, Fußballspielen und Staatsbesuchen. Der innenpolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion Kuhle bezeichnete die Zahl als "alarmierend" und forderte mehr Personal.