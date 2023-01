Tarifkonflikt

Müllabfuhr: Laut Beamtenbund ein mögliches Streikziel. (Deutschlandradio Kultur / Änne Seidel)

Er rechne in den kommenden Wochen mit einer besonders harten Auseinandersetzung bis hin zu Flächenstreiks, sagte der DBB-Vorsitzende Silberbach der "Augsburger Allgemeinen". Die Arbeitgeber sollten wissen, das dies kein Spaß sei, und eben nicht das übliche Ritual. Er sprach in diesem Zusammenhang von einem "Lockdown" durch Streiks, wenn die Arbeitgeber nach drei Verhandlungsrunden kein Angebot vorlegen würden. Silberbach forderte Bundeskanzler Scholz zu einem Machtwort für die Finanzierung eines angemessenen Abschlusses auf. Auch die Länder müssten mehr Bundesmittel an die Kommunen weitergeben.

Die erste Runde der Tarifverhandlungen für rund 2,4 Millionen Angestellte von Bund und Kommunen waren am Dienstag in Potsdam ergebnislos vertagt worden, nachdem die Arbeitgeberseite kein eigenes Angebot vorgelegt hatte.

