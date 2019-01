Vor der anstehenden Tarifrunde im Öffentlichen Dienst hat der Deutsche Beamtenbund seine Forderung nach höheren Bezügen unterstrichen.

Der Vorsitzende Silberbach sagte im Deutschlandfunk, die Beamten im Landesdienst hätten ein Recht auf die Teilhabe an der allgemeinen Einkommensentwicklung. Zudem wandte er sich gegen die unterschiedliche Besoldung in den einzelnen Bundesländern. Silberbach forderte den Föderalismuswettbewerb in diesem Bereich zu beenden und bezeichnete ihn als Teufelszeug.



Ab morgen lädt der dbb zur Jahrestagung nach Köln, zu der am Montag auch Bundesinnenminister Seehofer erwartet wird. In gut zwei Wochen verhandeln der dbb und die Tarifgemeinschaft deutscher Länder über das Einkommen für rund eine Million Angestellte. Gemeinsam mit Verdi verlangt der Deutsche Beamtenbund sechs Prozent mehr Gehalt.