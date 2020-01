Der dbb Beamtenbund hat auf seiner Jahrestagung in Köln erneut vor einem gravierenden Personalmangel im öffentlichen Dienst gewarnt.

Der stellvertretende Bundesvorsitzende Geyer sagte zum Auftakt, die Probleme seien drängend und müssten angepackt werden. Nur Reden reiche nicht. Dem Staat fehlen nach dbb-Einschätzung derzeit fast 300.000 Mitarbeiter, darunter 138.000 in den Kommunalverwaltungen, 40.000 in der Kranken- und Altenpflege und jeweils 25.000 in der Bundes- und Landespolizei.



Innenminister Seehofer rief den Beamtenbund auf, weiter Druck auf die Politik zu machen, um Änderungen herbeizuführen. Gleichzeitig betonte er in seiner Rede, dass die Leistungsfähigkeit des deutschen öffentlichen Dienstes sehr hoch sei. Er sei ein Rückgrat für Rechtsstaat und Demokratie.