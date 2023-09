Gesellschaft

Ferda Ataman, Bundesbeauftragte für Antidiskriminierung im Deutschen Bundestag. (picture alliance / dpa / Bernd von Jutrczenka)

In der gemeinsamen Erklärung heißt es, man beobachte mit Sorge, dass in Wahlkämpfen und medialen Debatten wieder zunehmend Ressentiments geschürt würden und in sozialen Medien unverhohlen gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit geäußert werde. Oft gehe es dabei gegen Geflüchtete, Juden, Muslime, Sinti und Roma, Frauen, Menschen mit Behinderungen und queere Menschen. Das schade der Demokratie.

Unterzeichnet ist die Erklärung außer von Ataman von dem Antiziganismusbeauftragten Daimagüler, dem Beauftragten für Belange von Menschen mit Behinderungen, Dusel, der Wehrbeauftragten Högl sowie dem Antisemitismusbeauftragten Klein.

Diese Nachricht wurde am 11.09.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.