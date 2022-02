Johannes-Wilhelm Rörig, Unabhängiger Beauftragter für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs, Deutschland, in der Bundespressekonferenz (imago/Metodi Popow)

Entsprechend äußerte sich Rörig im "Kölner Stadt-Anzeiger". Für den Start der Aufarbeitung in den Diözesen sei es von höchster Dringlichkeit, dass die Gremien ihre Arbeit endlich aufnehmen könnten. - Rörig hatte im April 2020 gemeinsam mit der Deutschen Bischofskonferenz beschlossen, dass jedes Bistum eine unabhängige Kommission zur Aufarbeitung des sexuellen Missbrauchs einrichtet.

Die Landesregierung in Düsseldorf soll für jedes der fünf Bistümer in dem Bundesland jeweils zwei Fachleute benennen. Bislang sei aber noch keine einzige Stelle besetzt worden - anders als etwa in Bayern oder in Baden-Württemberg, hieß es. Nach Recherchen der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" sind im vergangenen Jahr mehr Katholiken aus der Kirche ausgetreten als jemals zuvor. Am stärksten ist der Anstieg dem Bericht zufolge in Köln. Hier habe sich die Zahl der Kirchenaustritte annähernd verdoppelt, schreibt das Blatt.

