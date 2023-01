Frank Schwabe (SPD) in einer Plenarsitzung im Deutschen Bundestag. (picture alliance/dpa/Gregor Bauernfeind)

Das kündigte er zum heutigen Tag der Religionen an. Viele Gläubige gehörten, je nachdem wo sie lebten, mal zur Mehrheit und mal zur Minderheit, erklärte der SPD-Politiker. Es gebe aber Religionsgemeinschaften, die stets eine Minderheit seien wie die Bahai, die Ahmadiyya oder die Zeugen Jehovas. So stünden die Bahai etwa besonders im Iran, im Jemen und in Katar unter Druck. Die Ahmadiyya sei vor allem in Pakistan von Verhaftungen und Anklagen betroffen, und erst kürzlich seien in Burkina Faso neun Ahmadis getötet worden. Besonders in Russland würden die Zeugen Jehovas als religiöse Minderheit staatlich diskriminiert und verfolgt, ergänzte Schwabe, der auch menschenrechtspolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion ist.

Der Präsident des katholischen Hilfswerks Missio, Bingener, rief die Bundesregierung zu mehr Einsatz für die Religionsfreiheit indigener Völker auf.

