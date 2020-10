Der Gründer und Chefredakteur von netzpolitik.org., Beckedahl, appelliert, die Reichweite von Corona-Kritikern in Sozialen Netzwerken nicht zu überschätzen.

Beckedahl sagte dem Deutschlandfunk, man könne davon ausgehen, dass ein Teil der Follower Mehrfach-Identitäten habe. Außerdem sei es kein Problem, Follower für Accounts zu kaufen. Hierdurch würden Corono-Kritiker lauter wirken. Selbst größere Abrufzahlen von zwei bis drei Millionen beispielsweise von Youtube-Videos müsse man in Relation setzen zu anderen Medien-Angeboten. Die Tagesschau beispielsweise erziele weitaus größere Reichweiten, so Beckedahl. Auch der NDR-Podcast mit Christian Drosten habe bisweilen ähnlich hohe Werte erzielt.



Beckedahl warnte jedoch davor, die Kanäle der Corono-Kritiker und Verschwörungstheoretiker zu unterschätzen. Man habe es mit unterschiedlichen Millieus zu tun, die sich im Widerstand gegen die Corona-Maßnahmen vernetzten und die zusammen viele Menschen anzögen. Neurechte Publikationen wie Tichys Einblick und Achse des Guten vernetzten sich mit Verschwörungsideologen wie KenFM. Hinzu kämen noch die vielen Corona-Skeptiker mit ihren Youtube- und Telegram-Kanälen. Solange die überwältigende Mehrheit der Bevökerung in allen Umfragen aber eine andere Meinung vertrete, wisse man, dass die Kritik an den Corona-Maßnahmen keine Mehrheitsmeinung sei, betonte Beckedahl.

