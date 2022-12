Wetter

Bedeckt, im Norden etwas Regen, im Süden zeitweise sonnig

Das Wetter: Überwiegend bedeckt, im Norden und Nordwesten zeitweise Regen. Im Süden locker bewölkt, vor allem in Alpennähe auch sonnige Abschnitte. Höchsttemperaturen zwischen 5 Grad im Vogtland und 13 Grad in Südbaden. Morgen bei meist starker Bewölkung verbreitet Schauer. Im Osten und Südosten nur geringe Niederschläge, an den Alpen etwas Sonne. 7 bis 15 Grad.

28.12.2022