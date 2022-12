Landschaft im Nebel (picture alliance/dpa)

Die Vorhersage:

Meist stark bewölkt oder hochnebelartig bedeckt. In der östlichen Mitte und im Südosten Regen, Schneeregen oder Schnee. An der See Schauer. Höchstwerte 0 bis 5 Grad. Morgen viele Wolken, zeitweilige Auflockerungen am ehesten im Nordwesten und Westen sowie im süddeutschen Bergland. In Küstennähe und im Osten leichter Regen, Schneegriesel oder Schnee. Temperaturen 0 bis 5 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Sonntag bedeckt und gebietsweise leichte Niederschläge. 0 bis 6 Grad.

Diese Nachricht wurde am 02.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.