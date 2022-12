Wetter

Bedeckt, örtlich Regen, Schneeregen oder Schnee

Das Wetter: Nur selten Wolkenlücken. Über der Mitte und im Südosten gebietsweise Schneefall, in tiefen Lagen teils Regen oder Schneeregen. An der See Schauer, meist als Regen, ansonsten im Norden häufig niederschlagsfrei. Minus 1 bis plus 5 Grad. Morgen viele Wolken, zeitweilige Auflockerungen am ehesten im Nordwesten und Westen sowie im süddeutschen Bergland. In Küstennähe und im Osten leichter Regen, Schneegriesel oder Schnee. Temperaturen 0 bis 5 Grad.

02.12.2022