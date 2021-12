Ein Wetterfrosch. (picture alliance / dpa / Horst Ossinger)

Morgen bewölkt. Im Norden Schnee-, Schneeregen und Graupelschauer, vereinzelt kurze Gewitter. Im Süden Regen, nachmittags bis etwa 300 Meter in Schnee übergehend. Höchstwerte: -1 bis 8 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Freitag an den Alpen nachlassender Schneefall, danach heiter und trocken. Nur an der See weitere Schnee- und Regenschauer. Nachmittags und abends im Nordwesten und Westen Regen- und Schneefälle. Höchsttemperaturen: 1 bis 6 Grad, oberhalb von 500 Metern Dauerfrost.

Diese Nachricht wurde am 01.12.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.