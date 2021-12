Wetter Bedeckt und regnerisch - im Nordosten auch Schnee

Das Wetter: Im Nordosten und Osten Regen, sonst oft trocken. In der zweiten Tageshälfte weiter viele Wolken, gebietsweise Regen, im Osten längere Zeit trocken. Im Norden teils schwere Sturmböen, auf Berggipfeln und an der Nordsee Orkanböen. 7 bis 11 Grad. Morgen im Norden Schnee-, Schneeregen und Graupelschauer. Im Süden Regen, ab 300 Meter in Schnee übergehend. Höchstwerte minus 1 bis plus 8 Grad.

01.12.2021