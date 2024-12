Wetter

Bedeckt und teils regnerisch

Das Wetter: Heute früh und am Vormittag meist bedeckt. Im Süden leichter Schneefall, in tiefen Lagen Regen. Im Laufe des Nachmittags im Norden neuer Regen, in den Osten ausgreifend. Nur selten Wolkenlücken. Höchstwerte im Süden 0 bis 6, im Norden 5 bis 10 Grad. Mäßiger Wind aus Südwest bis West, vereinzelt stark böig. An der See und im höheren Bergland teils stürmisch.