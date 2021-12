Das Funkhaus des Deutschlandfunks in Köln (Deutschlandradio © Markus Bollen)

Die Vorhersage:

Nachts verbreitet Niederschläge, in der Südwesthälfte überwiegend als Regen, sonst als Schnee. Im Südwesten örtlich gefrierender Regen. Tiefstwerte im Norden und Nordwesten 5 bis 1, sonst plus 1 bis minus 5 Grad. Am Tag meist bedeckt. Im Nordosten trocken, sonst Regen, im Osten auch Schnee. Im Südosten vor allem am Vormittag gefrierender Regen. Temperaturen von 2 Grad im Osten bis 10 Grad im Südwesten.

Die weiteren Aussichten:

Am Sonntag bewölkt und gebietsweise Schauer. Oberhalb von 300 bis 400 Metern Schneefall. 1 bis 6 Grad mit den höchsten Werten im Südwesten.

