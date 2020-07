Der renommierte Theologe und Ethiker Eberhard Schockenhoff ist im Alter von 67 Jahren gestorben.

Nach Angaben der Universität Freiburg erlag er den Folgen eines Unfalls. Schockenhoff hatte in Freiburg den Lehrstuhl für Moraltheologie inne und gehörte viele Jahre dem Deutschen Ethikrat an.



Besonders im Bereich der Lebenswissenschaften und der Bioethik war Schockenhoff ein gefragter Experte. Er beschäftigte sich unter anderem mit medizinethischen Fragen und entwarf die Grundzüge einer Friedensethik. 2007 erschien seine Studie zur "Theologie der Freiheit".



Die Deutsche Bischofskonferenz und das Zentralkomitee der deutschen Katholiken würdigten den Verstorbenen. Schockenhoff habe eine "visionäre Kraft" und eine "bemerkenswerte analytische Billanz" besessen, so der Vorsitzende der Bischofskonferenz, Bätzing.