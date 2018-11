Der EKD-Ratsvorsitzende Bedford-Strohm hat die Evangelische Kirche aufgerufen, sich stärker für junge Leute zu öffnen.

Bei der Jahrestagung der EKD in Würzburg sagte er, viele junge Menschen vermissten Gott nicht und stünden dem christlichen Glauben eher distanziert gegenüber. Vielleicht liege das daran, dass sie in der Kirche weder Geist noch Begeisterung spürten. Er wolle, dass sich dies ändere, so Bedford-Strohm.



Das Kirchenparlament tagt noch bis Mittwoch. Unter anderem geht es um den Umgang der evangelischen Kirche mit Fällen sexuellen Missbrauchs sowie um die Friedensarbeit der Kirche.