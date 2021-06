Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Bedford-Strohm, hat das Rücktrittsgesuch von Kardinal Reinhard Marx mit Respekt, aber auch großem Bedauern aufgenommen.

Die Entscheidung zeige erneut die beispielgebende Gradlinigkeit und Konsequenz, mit der Marx die Erneuerung seiner Kirche betreibe, erklärte Bedford-Strohm. Er habe einen großen Beitrag für die Ökumene zwischen den beiden Kirchen geleistet.



Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Bischof Bätzing, würdigte das Wirken seines Amtsvorgängers ebenfalls und bezeichnete Marx als eine der tragenden Säulen der Bischofskonferenz. Der Präsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken, Sternberg, sagte der Rheinischen Post, mit Marx gehe der Falsche. Was dieser in der Ökumene, bei der Reformbewegung Synodaler Weg und auch bei der Missbrauchsaufarbeitung geleistet habe, sei sehr wichtig gewesen. Sollte der Rücktritt angenommen werden, fehle eine ganz wichtige Persönlichkeit im deutschen Katholizismus.



Marx hatte in seinem Rücktrittsgesuch unter anderem erklärt, die Katholische Kirche sei an einem toten Punkt angekommen. Angesichts der Katastrophe des sexuellen Missbrauchs durch Amtsträger der Kirche wolle er mit seinem Amtsverzicht ein persönliches Zeichen setzen und damit vielleicht zu einem neuen Aufbruch der Kirche beitragen.

