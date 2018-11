Der EKD-Ratsvorsitzende Bedford-Strohm hat die Opfer von Missbrauch in der Evangelischen Kirche um Vergebung gebeten und weitere Aufklärung zugesagt.

Gegenüber Tätern und Mitwissern dürfe es keine Toleranz geben, sagte der bayerische Landsbischof zum Auftakt der Synode in Würzburg. Dafür stehe die Kirche in der Pflicht. Bedford-Strohm wies zugleich auf den Mitgliederschwund hin und erklärte, der demografische und soziologische Wandel gehe auch an der Evangelischen Kirche nicht vorbei. Viele junge Menschen vermissten Gott nicht. Vielleicht liege das daran, dass sie in der Kirche weder Geist noch Begeisterung spürten. Er wolle, dass sich dies ändere, so Bedford-Strohm.



Das Kirchenparlament tagt noch bis Mittwoch in Würzburg.