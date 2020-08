1.200 Euro jeden Monat, einfach so. Ohne Schikanen vom Jobcenter, ohne Bedürftigkeitsprüfung. Bedingungslos halt. Die Idee zu diesem bedingungslosen Grundeinkommen ist schon ein paar Jahre alt. 504 um genau zu sein. Damals hat Thomas Morus in seinem Roman "Utopia" davon geredet, wie man Diebstahl verhindern könne: Indem man allen eine Art Lebensunterhalt zahle.

In Deutschland wird ebenfalls schon seit Jahren über die Idee debattiert – und zwar ziemlich ideologisch: Für die einen wäre es tatsächlich ein gesellschaftliches Utopia, in dem die Kreativität und Schaffenskraft der Bürger entfesselt würde, wenn sie nur frei von Existenzsorgen und fremdbestimmter Arbeit leben könnten. Für die anderen ist die Vorstellung eher eine Dystopie, in der die Menschen nur noch Chips essend vorm Fernseher säßen.

Wir wissen wenig über die Auswirkungen

Fest steht: Wir wissen zurzeit wenig darüber, wie ein Grundeinkommen, Bürger und Gesellschaft verändern würde. Ob der einzelne tatsächlich weniger arbeitet – und wenn ja, was er stattdessen mit seiner Zeit anfängt. Dass das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung das jetzt in einer Langzeitstudie erstmals wissenschaftlich aussagekräftig erforscht, ist deshalb ein Segen.

(Unsplash/ Bethany Legg)Brauchen wir das bedingungslose Grundeinkommen?

Die Coronakrise bringt neuen Schwung in die Debatte um das bedingungslose Grundeinkommen. Was spricht also dagegen? Wie soll es finanziert werden? Und welche Erfahrungswerte existieren bereits? Ein Überblick.

Denn es ist völlig klar: So wie der Sozialstaat mit seinem Transfersystem heute aufgebaut ist, ist er schlichtweg nicht zukunftsfähig. Einerseits, weil unsere Gesellschaft immer älter wird – und eine Rente mit 80 wohl kaum denkbar wäre.

Andererseits wegen der Digitalisierung: Ein Großteil der heutigen Erwerbsarbeit wird bald nicht mehr vorhanden sein, von Robotern und Künstlicher Intelligenz erledigt. Und zwar nicht nur die Jobs in den Fabriken, an den Fließbändern. Sondern auch die vieler Buchhalter, Key-Account-Managerinnen oder Finanzanalysten, die sich heute ja so gern als die hart arbeitenden Leistungsträger definieren.

Ein bedingungsloses Grundeinkommen könnte diese Verwerfungen abfedern. Und auch Arbeit goutieren, die hart, relevant, aber selten auch bezahlt ist. Häusliche Pflege der Eltern, Kinder-Erziehung – aber auch ehrenamtliches Engagement im Verein, der NGO, der Kita.

Ob es funktioniert hängt von den Bürgern ab

Und auch gegenwärtig funktioniert der Sozialstaat in Deutschland ja – sagen wir mal – suboptimal. Obwohl etwa 30 Prozent des Bruttoinlandsprodukts für den Sozialstaat draufgehen, ist die soziale Ungleichheit in Deutschland so groß, wie in keinem anderen vergleichbar wohlhabenden Land. Reichtum wird hier über Generationen genauso vererbt wie Armut. Ein bedingungsloses Grundeinkommen könnte diese Missstände beheben, die gesellschaftliche Spaltung mindern.

Ob die Idee je verwirklicht wird, hängt von ein paar Faktoren ab: ansatzweise Finanzierbar dürfte es etwa nur dann sein, wenn man auch Renten und Pensionen durchs Grundeinkommen ersetzen würde – wer im Alter mehr als 1.200 Euro möchte, müsste anders vorsorgen.

Und natürlich hängt es davon ab, ob die Bürger im Großen und Ganzen weiterarbeiten und Geld verdienen wollen – und nicht dem Chillen und Nichtstun verfallen.

In der deutschen Gesellschaft, in der sich soziale Anerkennung fast ausschließlich durch Arbeit definiert – dürfte ersteres sehr wahrscheinlich sein. Durch die neue Langzeitstudie haben wir die Chance, herauszufinden, ob es wirklich so ist.