Der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Schuster, sieht 75 Jahre nach der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz starke Bedrohungen für jüdisches Leben in Deutschland. Der Anschlag in Halle habe zu einer erheblichen Verunsicherung innerhalb der jüdischen Gemeinden geführt.

Schuster sagte dem "Tagesspiegel am Sonntag", zwar säßen Juden in Deutschland heute nicht auf gepackten Koffern. Aber man schaue jetzt, wo der leere Koffer stehe. Justiz und Behörden wirft Schuster Versäumnisse im Umgang mit Antisemitismus und Rechtsextremismus vor. So gebe es eindeutig judenfeindliche Fälle, in denen die Justiz aber keinen Antisemitismus erkennen könne.

Mehr Antisemitismus in Deutschland?

In einem Artikel auf tagesschau.de sagt der Amberger Rabbiner Dray, es gebe heute mehr Antisemiten in Deutschland. Er sei "hier aufgewachsen, in die Schule gegangen in den 1990er-Jahren. Damals war es ein absolutes Tabu, irgendetwas gegen Juden zu sagen." Das habe sich verändert. Nach Einschätzung des früheren israelischen Botschafters Primor hat der Antisemitismus in Deutschland in den vergangenen Jahren dagegen nicht zugenommen. Primor sagte dem Sender rbb, es gebe in der Bundesrepublik aber einen "konstanten Bodensatz von Antisemiten". Und Menschen, die früher geschwiegen hätten, trauten sich jetzt wieder, ihre Ansichten zu verbreiten.

Grütters: Zeichen gegen Antisemitismus setzen

Kulturstaatsministerin Grütters rief die Bundesbürger auf, ein Zeichen gegen Antisemitismus zu setzen. Zum Beispiel könnten Menschen in Deutschland an einem bestimmten Tag als Zeichen der Solidarität einen Davidstern tragen, sagte die CDU-Politikerin den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Damit würde eine bisher schweigende Mehrheit zeigen, dass sie Judenfeindlichkeit in Deutschland nicht dulde. Grütters sprach sich zugleich für eine Verschärfung des Strafrechts bei Delikten mit antisemitischem Hintergrund aus.

Antisemitismusbeauftragter Klein: mehr Anstrengungen gegen Judenhass

Auch der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Klein, forderte mehr Anstrengungen gegen Judenhass. Im Interview der Woche des Deutschlandfunks sagte er, es gehe um eine Kombination aus repressiven und präventiven Maßnahmen.