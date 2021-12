Erzbischof Desmond Tutu beim Launch seiner Biografie im Oktober 2011 in Kapstadt, Südafrika. (Getty Images / Michelly Rall)

Sein Sarg werde ab Freitag in der St. George-Kathedrale in Kapstadt aufgebahrt, teilte ein südafrikanischer Nachrichtensender mit. Einen Tag später soll dort die Trauerfeier stattfinden. Der Vorkämpfer der Anti-Apartheid-Bewegung war gestern früh in Kapstadt im Alter von 90 Jahren gestorben.

Der Tod des früheren Erzbischofs und Friedensnobelpreisträgers hatte weltweit Trauer ausgelöst. Tutu hatte sich immer wieder gegen das Apartheid-Regime in seinem Land ausgesprochen, den Übergang des Landes zur Demokratie unterstützt und sich jahrelang für Menschenrechte, Frieden und Versöhnung eingesetzt. Er war 1986 zum Erzbischof von Kapstadt ernannt worden und damit der erste Schwarze an der Spitze der anglikanischen Kirche in Südafrika.

Diese Nachricht wurde am 27.12.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.