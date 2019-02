Das Beethoven-Haus in Bonn feiert den 250. Geburtstag des Komponisten im Jahr 2020 mit einer neuen Ausstellung, Konzerten und Kongressen.

Wie der Direktor des Museums, Malte Boecker, mitteilte, schließt das Geburtshaus des Musikers für den Umbau vom 28. Februar bis zum Spätsommer 2019. Die bislang chronologisch gegliederte Präsentation über den Komponisten, der von 1770 bis 1827 lebte, soll komplett überarbeitet werden. In der Zwischenzeit wird für Besucher in einem Nebengebäude eine kleinere Schau in stark reduziertem Umfang gezeigt.



Die Jubiläumsfeiern beginnen am 16. Dezember 2019. Dann wird die überarbeitete Ausstellung mit allen neuen Einrichtungen, etwa einem gesonderten Raum für empfindliche Handschriften, wiedereröffnet. Der Umbau kostet 3,5 Millionen Euro. Das Museum verzeichnet mehr als 100 000 Besucher im Jahr.



Die Feiern dauern ein Jahr lang, bis zu Beethovens 250. Tauftag, dem 17. Dezember 2020. Am Festprogramm beteiligen sich auch die Bundeskunsthalle und das Beethoven-Orchester. Auf dem Programm stehen 73 Konzerte und Veranstaltungen.