Das Orchester der Beethoven-Halle in Bonn führt heute alle neun Sinfonien des Komponisten an einem Tag auf.

Damit wird das Festjahr zum 250. Geburtstag Beethovens eröffnet. Das Beethoven-Orchester nimmt sich die neun Sinfonien in drei Etappen vor: Jeweils drei Stücke werden bis in den Abend hinein in drei Konzerten mit wechselnden Dirigenten gespielt. Spielorte sind das Hotel auf dem Petersberg in Königswinter sowie die Telekom-Zentrale und die Oper in Bonn.



Hinzu kommen rund 90 weitere Veranstaltungen an 30 verschiedenen Orten. Geboten werden Kabarett, klassische Musik, Tanz, Theater, eine Travestieshow, Filme und Stadtführungen. Dazu werden tausende Besucher erwartet.



Beethoven wurde 1770 in Bonn geboren und starb 1827 in Wien.