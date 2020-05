Ein Wachsfigurenkabinett in Wien brauchte 1799 einen speziellen musikalischen Hintergrund: Mechanische Flötenuhren sollten mit ihren Klängen die Ausstellung untermalen. Renommierte Komponisten wie Haydn, Salieri und Mozart haben eigens für solche "Musikautomaten" Stücke geschrieben, und auch Beethoven hat sich diesem Auftrag nicht verschlossen. Seine Stücke für die Flötenuhr sind von heiter-verspieltem Charakter, deutlich abgezirkelte Läufe und Figuren tragen dem mechanischen Laufwerk Rechnung.

Diese Stücke hat sich das Ma’alot Quintett auf seiner neuen CD nun in eigenen Bearbeitungen vorgenommen, ebenso, zusammen mit dem Pianisten Markus Becker, das sogenannte "Nullte Klavierkonzert" des 14-jährigen Junggenies Ludwig van Beethoven. Auch ein reifes Meisterwerk steht in Originalbesetzung auf dem Programm des Albums: Für sein Bläserquintett op.16 ließ sich Beethoven von Mozart inspirieren und fand doch einen ganz eigenen, unverwechselbaren Ton für diese Besetzung.

Ludwig van Beethoven

"Vier Stücke für eine Flötenuhr", WoO 33, arrangiert für Bläserquintett

Konzert für Klavier und Orchester Es-Dur, WoO 4, arrangiert für Klavier und Bläserquintett

Quintett Es-Dur für Klavier, Oboe, Klarinette, Horn und Fagott, op. 16

Markus Becker, Klavier

Ma’alot Quintett

Aufnahme vom Juni 2019 aus dem Deutschlandfunk Kammermusiksaal in Köln